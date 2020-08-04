ФБР обыскало офисы Коломойского в США. Фото: flickr.com

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Офис олигарха Игоря Коломойского в Соединенных Штатах Америки обыскали тамошние правоохранители.

Федеральное бюро расследований пришло с обысками в помещение компании Optima Management Group в офисном центре в городе Кливленд, штат Огайо. Агенты Бюро предполагают, что эта компания связана с Коломойским, в том числе через «ПриватБанк», которым он владел до национализации. Об этом 4 августа сообщает местное издание Cleveland.com со ссылкой на агента ФБР Вики Андерсон.

Отмечается, что компании, связанные с «ПриватБанком», также находились в структуре собственности Optima. А сама Optima в свое время активно скупала в Кливленде недвижимость. СМИ предполагает, что бизнесмен через эту фирму отмывал деньги из «ПриватБанка».

Ранее, в мае 2020 года, издание BuzzFeed и Bloomberg сообщили о деле, которое ФБР ведет против Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова. Журналисты писали, что с 2008 по 2013 годы компании из Кипра и Карибских островов, связанные с Коломойским скупали недвижимость в центре Кливленда, а также отдельные объекты в других американских штатах.

Отмечалось, что олигархи передали 622,8 млн долл. подконтрольным им фирмам для покупки недвижимости. Предполагается, что часть средств были выведены из «ПриватБанка» для отмывания.

Напомним, в июле американская компания с корпоративных расследований Kroll сообщала, что олигарх Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами вывели средства из «ПриватБанка» во время его национализации.