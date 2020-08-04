Гитара Элвиса Пресли ушла с молотка за головокружительную сумму. Фото: РИА Новости

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Ракурс

Гитара Элвиса Пресли была продана на аукционе в США за 1,32 млн долл. Это рекордная цена для всех памятных вещей короля рок-н-ролла, которые когда-либо продавались на аукционах.

Речь идет о гитаре Martin D-18 1942 года выпуска, которой Пресли владел с 1954 по 1956 год, сообщает TMZ.

Гитара имеет свою историю. Пресли приобрел инструмент в магазине O.K. Houck’s Piano Store в Мемфисе. Чуть позже деку гитары король рок-н-ролла украсил металлическими буквами с надписью ELVIS. На сегодняшний день на гитаре не хватает буквы S.

Эту гитару Пресли использовал для записи многих своих ранних классических треков, в том числе таких известных песен, как «That's Alright (Mama)», «Blue Moon of Kentucky» и «Good Rockin' Tonight».

Покупатель инструмента предпочел сохранить инкогнито.

Как ранее писал «Ракурс», двойник Пресли из Норвегии Кьелл Хеннинг Бьорнстад установил новый мировой рекорд по беспрерывному исполнению песен короля рок-н-ролла. Он исполнял песни Пресли на протяжении 50 часов, 50 минут и 50 секунд.