Необитаемый остров. Фото: imgur.com

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Ракурс

Три моряка исчезли в водах Тихого океана, но впоследствии были найдены благодаря своей сообразительности.

Военнослужащие Воздушных сил Австралии обнаружили моряков на небольшом необитаемом острове в Микронезии благодаря надписи SOS на песке. Три человека исчезли после того, как 30 июля вышли в море на моторной лодке. Моряки планировали пройти 43 км между двумя атоллами, но сбились с курса, а в лодке закончилось топливо. Впоследствии они добрались до необитаемого острова. Об этом 4 августа сообщает Associated Press со ссылкой на Минобороны Австралии.

Людей искали три дня подряд и 2 августа пилот самолета увидел надпись SOS на берегу необитаемого острова. Информацию передали австралийскому флоту и к острову направился десантный корабль «Канберра», который обнаружил на берегу трех моряков, которые считались пропавшими без вести. Пропавшие были аж за 190 км от того места, откуда отправились в путь.

Сейчас моряки чувствуют себя хорошо, им уже доставили воду и продукты. Вскоре их эвакуирует с острова патрульный корабль.

Напомним, украинские моряки начали загадочно исчезать с судов в открытом море. В феврале 2020 года только за две недели произошло три таких случая. Семьи пропавших украинцев не получили информации о том, что произошло и где находятся их родные.