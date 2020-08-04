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Безлюдний острів. Фото: imgur.com

Зниклих моряків на безлюдному острові в Тихому океані знайшли завдяки напису SOS (ФОТО, ВІДЕО)

4 сер 2020, 18:28
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Троє моряків зникли у водах Тихого океану, але згодом були знайдені завдяки своїй кмітливості.

Військовослужбовці Повітряних сил Австралії виявили моряків на невеликому безлюдному острові в Мікронезії завдяки напису SOS на піску. Троє чоловіків зникли після того, як 30 липня вийшли в море на моторному човні. Моряки планували пройти 43 км між двома атолами, але збилися з курсу, а в човні закінчилося паливо. Згодом вони дісталися безлюдного острова. Про це 4 серпня повідомляє Associated Press із посилання на Міноборони Австралії.

Людей шукали три дні поспіль і 2 серпня пілот літака помітив напис SOS на березі безлюдного острова. Інформацію передали австралійському флоту і до острова попрямував десантний корабель «Канберра», який виявив на березі трьох моряків, які вважалися зниклими безвісти. Зниклі були аж за 190 км від того місця, звідки вирушили в дорогу.

Наразі моряки почуваються добре, їм вже доставили воду та харчі. Незабаром їх евакуює з острова патрульний корабель.

Моряків знайшли завдяки напису SOS на піску. Фото: Associated Press

Моряків знайшли завдяки напису SOS на піску. Фото: Associated Press

Моряків знайшли завдяки напису SOS на піску. Фото: Associated Press


Нагадаємо, українські моряки почали загадково зникати із суден у відкритому морі. У лютому 2020 року лише за два тижні сталося три таких випадки. Сім’ї зниклих українців не отримали інформації про те, що сталося та де перебувають їхні рідні.


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