Безлюдний острів. Фото: imgur.com

https://racurs.ua/ua/n142050-znyklyh-moryakiv-na-bezludnomu-ostrovi-v-tyhomu-okeani-znayshly-zavdyaky-napysu-sos-foto-video.html

Ракурс

Троє моряків зникли у водах Тихого океану, але згодом були знайдені завдяки своїй кмітливості.

Військовослужбовці Повітряних сил Австралії виявили моряків на невеликому безлюдному острові в Мікронезії завдяки напису SOS на піску. Троє чоловіків зникли після того, як 30 липня вийшли в море на моторному човні. Моряки планували пройти 43 км між двома атолами, але збилися з курсу, а в човні закінчилося паливо. Згодом вони дісталися безлюдного острова. Про це 4 серпня повідомляє Associated Press із посилання на Міноборони Австралії.

Людей шукали три дні поспіль і 2 серпня пілот літака помітив напис SOS на березі безлюдного острова. Інформацію передали австралійському флоту і до острова попрямував десантний корабель «Канберра», який виявив на березі трьох моряків, які вважалися зниклими безвісти. Зниклі були аж за 190 км від того місця, звідки вирушили в дорогу.

Наразі моряки почуваються добре, їм вже доставили воду та харчі. Незабаром їх евакуює з острова патрульний корабель.

Нагадаємо, українські моряки почали загадково зникати із суден у відкритому морі. У лютому 2020 року лише за два тижні сталося три таких випадки. Сім’ї зниклих українців не отримали інформації про те, що сталося та де перебувають їхні рідні.