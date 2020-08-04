Як нестача сну впливає на стан людини, встановили учені

Як нестача сну впливає на стан людини. Фото: bmportal.ru

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Ракурс

Нестача сну негативно впливає на емоційний стан людини, але вчені з Норвегії вирішили глибше вивчити це питання. Дослідження показало, що навіть незначне порушення сну протягом декількох днів позбавляє людину радості і робить її дуже імпульсивною.

Учені спостерігали за групою із 52 здорових людей у ​​віці від 18 до 35 років протягом 11 днів, повідомляє Medical News Today.

Частина людей лягала спати у звичний для себе час протягом усього експерименту, а інша частина респондентів засипала на дві години пізніше, але прокидалася у звичний час.

Учені перевіряли респондентів на увагу і пильність, а також цікавилися емоційним станом людей.

Було встановлено, що вже після трьох ночей недосипання у людей спостерігалося зниження уваги і підвищення імпульсивності. Також учені відзначають, що наступного дня після недосипання люди відчували менше позитивних емоцій.

Відзначається, що респонденти спали у своїх ліжках вдома, і під час експерименту їм заборонялося вживати кофеїн у будь-якому вигляді.

На думку учених, навіть незначне недосипання протягом декількох ночей може знизити ефективність роботи, підвищити дратівливість та знизити безпеку руху, особливо рано вранці.

У дослідженні брали участь 79% жінок, тому що деякі вчені вважають, що саме представниці прекрасної статі можуть бути більш уразливими до порушень сну, ніж чоловіки.

Як раніше писав «Ракурс», американські учені дійшли висновку, що поганий сон може негативно вплинути на мікробіом кишечника, що, в свою чергу, може призвести до додаткових проблем зі здоров’ям.