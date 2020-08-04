Как недостаток сна влияет на состояние человека, установили ученые

Как недостаток сна влияет на состояние человека. Фото: bmportal.ru

https://racurs.ua/n142049-kak-nedostatok-sna-vliyaet-na-sostoyanie-cheloveka-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Недостаток сна отрицательно влияет на эмоциональное состояние человека, но ученые из Норвегии решили глубже изучить данный вопрос. Исследование показало, что даже незначительное нарушение сна в течение нескольких дней лишает человека радости и делает его очень импульсивным.

Ученые наблюдали за группой из 52 здоровых людей в возрасте от 18 до 35 лет в течение 11 дней, сообщает Medical News Today.

Часть людей ложилась спать в привычное для себя время в течение всего эксперимента, а другая часть респондентов засыпала на два часа позже, но просыпалась в привычное время.

Ученые проверяли респондентов на внимание и бдительность, а также интересовались эмоциональным состоянием людей.

Было установлено, что уже после трех ночей недосыпания у людей наблюдалось снижение внимания и повышение импульсивности. Также ученые отмечают, что на следующий день после недосыпания люди испытывали меньше позитивных эмоций.

Отмечается, что респонденты спали в своих кроватях дома, и во время эксперимента им нельзя было употреблять кофеин в любом виде.

По мнению ученых, даже незначительное недосыпание в течение нескольких ночей может снизить эффективность работы, повысить раздражительность и снизить безопасность движения, особенно ранним утром.

В исследовании принимали участие 79% женщин, потому что некоторые ученые считают, что именно представительницы прекрасного пола могут быть более уязвимыми к нарушениям сна, чем мужчины.

Как ранее писал «Ракурс», американские ученые пришли к выводу, что плохой сон может негативно повлиять на микробиом кишечника, что, в свою очередь, может привести к дополнительным проблемам со здоровьем.