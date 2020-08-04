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Ракурс
Об аномалии в Карпатах рассказали метеорологи. Фото: vartonews.com.ua

Об аномалии в Карпатах рассказали метеорологи (ДОКУМЕНТ)

4 авг 2020, 17:49
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Аномальное явление наблюдается в украинских Карпатах — в 2019 и 2020 годах не сошло ни одной лавины.

В целом прошлый сезон в Карпатах был аномальным по всем параметрам: по высоте снежного покрова, по температурному режиму, по количеству осадков и тому подобное. Зима была теплой, малоснежной и кратковременной. Интенсивность оттепели тоже была невысокой. Ситуацию в карпатских горах метеорологи считают аномальной. Об этом говорится в отчете, опубликованном на странице сообщества «Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах» в Facebook.

Также специалисты отмечают, что кроме малоснежной зимы, причиной отсутствия лавин стало зарастание склонов гор кустарниковыми растениями, а также отсутствие значительных метелей и оттепелей.

Отчет метеорологов. Документ: «Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах» в Facebook


Отчет метеорологов. Документ: «Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах» в Facebook

Напомним, 11 июня в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда. Тогда среднесуточная температура воздуха составила +26,3°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения для этого дня 1885 года.

Источник: Ракурс


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