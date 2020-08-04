Об аномалии в Карпатах рассказали метеорологи. Фото: vartonews.com.ua

https://racurs.ua/n142048-ob-anomalii-v-karpatah-rasskazali-meteorologi-dokument.html

Ракурс

Аномальное явление наблюдается в украинских Карпатах — в 2019 и 2020 годах не сошло ни одной лавины.

В целом прошлый сезон в Карпатах был аномальным по всем параметрам: по высоте снежного покрова, по температурному режиму, по количеству осадков и тому подобное. Зима была теплой, малоснежной и кратковременной. Интенсивность оттепели тоже была невысокой. Ситуацию в карпатских горах метеорологи считают аномальной. Об этом говорится в отчете, опубликованном на странице сообщества «Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах» в Facebook.

Также специалисты отмечают, что кроме малоснежной зимы, причиной отсутствия лавин стало зарастание склонов гор кустарниковыми растениями, а также отсутствие значительных метелей и оттепелей.

Напомним, 11 июня в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда. Тогда среднесуточная температура воздуха составила +26,3°, что на 0,3° выше предыдущего рекордного значения для этого дня 1885 года.