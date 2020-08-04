Три воздушных шара с туристами упали в США. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n142047-upali-tri-vozdushnyh-shara-s-turistami-v-ssha-12-postradavshih-video.html

Ракурс

Три воздушных шара с туристами упали в американском штате Вайоминг в понедельник утром, 3 августа. В гондолах шаров находились 36 человек.

Около 8.00 местные власти получили сообщение о падении трех обзорных воздушных шаров возле предгорья курортной зоны Teton Village, примерно в 12 милях к северу от Джексона, пишет CNN.

В результате падения травмы получили 12 человек. Один пострадавший был доставлен в травматологический центр в Айдахо-Фолс, а еще 11 человек госпитализированы в местные больницы.

По предварительным данным, пилоты не справились с управлением из-за сильного порыва ветра, который буквально бросил шары на землю.

Как ранее писал «Ракурс», во время празднования дня города в Знаменке Кировоградской области воздушный шар с пассажирами зацепился за ветви деревьев возле местного стадиона и застрял на высоте почти восемь метров над землей. Пассажиров снимали из гондолы сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.