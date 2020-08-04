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Ракурс
Мусорную пробку на реке Боржава ликвидировали спасатели. Фото: ГСЧС

Огромную мусорную пробку на одной из рек Закарпатья показали на видео спасатели

4 авг 2020, 17:13
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В Закарпатской области мусорная пробка образовалась на реке Боржава.

Местные спасатели уже пятый день подряд продолжают расчищать реку. Вблизи села Нижние Реметы Береговского района уже собрали более 110 куб. м мусора и 60 куб. м древесины. К работам привлечены три единицы техники, лодки и 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, спасатели очищают опоры моста между населенными пунктами Вышково Хустского и Буштино Тячевского районов. Отмечается, что в случае поднятия воды на реке Тиса, по которой проходит этот мост, такие мусорные пробки могут мешать стремительному прохождению воды и угрожать подтоплением прилегающих территорий и разрушением конструкции.

Закарпатские СМИ регулярно пишут о мусорной проблеме горных районов, поскольку местные жители очень часто оставляют горы мусора на берегах рек и на туристических горных лесных тропах. Недавно река Тиса отнесла в соседние страны тонны мусора. Поэтому президент Венгрии Янош Адер обратился с официальным письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Мусорную пробку на реке Боржава ликвидировали спасатели. Фото: ГСЧС

Мусорную пробку на реке Боржава ликвидировали спасатели. Фото: ГСЧС

Мусорную пробку на реке Боржава ликвидировали спасатели. Фото: ГСЧС


Напомним, в июне на Ровенщине возле села Копань неизвестные выбросили 20 т мусора, среди которых были и использованы пробирки для тестов на коронавирусную болезнь COVID-19.

Источник: Ракурс


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