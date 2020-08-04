Сміттєвий затор на річці Боржава ліквідували рятувальники. Фото: ДСНС

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У Закарпатській області сміттєвий затор утворився на річці Боржава.

Місцеві рятувальники вже п’ятий день поспіль продовжують розчищати річку. Поблизу села Нижні Ремети Берегівського району вже зібрано понад 110 куб. м сміття та 60 куб. м деревини. До робіт залучені три одиниці техніки, човни та 10 осіб. Про це повідомили у прес-службі обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, рятувальники очищають опори мосту між населеними пунктами Вишково Хустського та Буштино Тячівського районів. Зазначається, що у разі підняття води на річці Тиса, через яку проходить цей міст, такі сміттєві затори можуть заважати стрімкому проходженню води і загрожувати підтопленням прилеглих територій та руйнуванням конструкції.

Закарпатські ЗМІ регулярно пишуть про сміттєву проблему гірських районів, оскільки місцеві мешканців дуже часто залишають гори сміття на берегах річок та на туристичних гірських лісових стежках. Нещодавно річка Тиса віднесла до сусідніх країн тони сміття. Через це президент Угорщини Янош Адер звернувся з офіційним листом до президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у червні на Рівненщині біля села Копань невідомі особи викинули 20 т сміття, серед яких були і використані пробірки для тестів на коронавірусну хворобу COVID-19.