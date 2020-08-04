Жодного апарату ШВЛ досі не придбало МОЗ — коронавірус в Україні

https://racurs.ua/ua/n142045-jodnogo-aparatu-shvl-dosi-ne-prydbalo-moz-dokument.html

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Коронавірус в Україні підкосив вже 74 тис. осіб. Проте жодного апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) досі не придбало Міністерство охорони здоров’я з початку спалаху коронавірусної інфекції в Україні.

Про це повідомив фінансово-економічний департамент МОЗ у відповідь на запит нардепа від фракції «Голос» Юлії Клименко.

Ще у квітні уряд виділив міністерству Максима Степанова 100 млн грн на закупівлю необхідного обладнання для українських лікарень, зокрема й апаратів ШВЛ. Однак в отриманій відповіді МОЗ сказано, що відомство «готує необхідні документи» для проведення закупівель.

Нардеп нагадала, що про наміри забезпечити лікарні 200 апаратами ШВЛ Степанов заявляв понад три місяці тому.

Бездіяльність очолюваного Степановим відомства під час епідемії — це злочин, — заявили у «Голосі».

Нагадаємо, парламентська фракція ініціювала у Верховній Раді звільнення міністра охорони здоров’я. Для цього нардепи вже зареєстрували проект постанови про відставку Степанова. У «Голосі» додають, що цей документ підтримали майже чверть депутатів.