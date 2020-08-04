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Владислава Мангера суд залишив в СІЗО до 11 вересня. Фото: pravda.com

Мангера суд залишив у СІЗО до 11 вересня

4 сер 2020, 16:36
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Вбивство Катерини Гандзюк продовжують розслідувати правоохоронці. Підозрюваний в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Владислав Мангер, голова Херсонської обласної ради, перебуватиме під вартою.

Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід чиновнику після розгляду апеляційної скарги адвокатів Мангера на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду від 14 липня. Феміда задовольнила клопотання прокуратури й продовжила перебування чиновника в слідчому ізоляторі до 11 вересня. Про це 4 серпня повідомляє «Укрінформ» із посиланням на прес-службу Київського апеляційного суду.

Зазначається, що таке рішення суд прийняв 3 серпня 2020 року.

Тим часом у Facebook-спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк» повідомили, що Верховний суд залишив розгляд справи Мангера в столиці. Зазначається, що сам підозрюваний та його захист хотіли, щоб ця справа розглядалася у Херсонському суді, «адже в Херсоні все схвачено».


Сьогодні Верховний суд відхилив це клопотання. Справа і надалі розглядатиметься в Києві. А найближчим часом Апеляційний суд визначить, в якому саме суді, — повідомили в спільноті.

Нагадаємо, 28 липня в Офісі президента заявили, що обвинувальний акт стосовно голови Херсонської обласної державної адміністрації Владислава Мангера та колишнього помічника херсонського депутата Олексія Левіна за фактом вбивства Гандзюк вже скерували до суду.


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