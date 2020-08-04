Мангера суд залишив у СІЗО до 11 вересняhttps://racurs.ua/ua/n142044-mangera-sud-zalyshyv-u-sizo-do-11-veresnya.htmlРакурс
Вбивство Катерини Гандзюк продовжують розслідувати правоохоронці. Підозрюваний в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Владислав Мангер, голова Херсонської обласної ради, перебуватиме під вартою.
Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід чиновнику після розгляду апеляційної скарги адвокатів Мангера на ухвалу слідчого судді Печерського райсуду від 14 липня. Феміда задовольнила клопотання прокуратури й продовжила перебування чиновника в слідчому ізоляторі до 11 вересня. Про це 4 серпня повідомляє «Укрінформ» із посиланням на прес-службу Київського апеляційного суду.
Зазначається, що таке рішення суд прийняв 3 серпня 2020 року.
Тим часом у Facebook-спільноті «Хто замовив Катю Гандзюк» повідомили, що Верховний суд залишив розгляд справи Мангера в столиці. Зазначається, що сам підозрюваний та його захист хотіли, щоб ця справа розглядалася у Херсонському суді, «адже в Херсоні все схвачено».
Сьогодні Верховний суд відхилив це клопотання. Справа і надалі розглядатиметься в Києві. А найближчим часом Апеляційний суд визначить, в якому саме суді, — повідомили в спільноті.
Нагадаємо, 28 липня в Офісі президента заявили, що обвинувальний акт стосовно голови Херсонської обласної державної адміністрації Владислава Мангера та колишнього помічника херсонського депутата Олексія Левіна за фактом вбивства Гандзюк вже скерували до суду.