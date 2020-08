Тропічний шторм «Ісайяс» в Атлантичному океані посилився до урагану першої категорії.

У США ураган першої категорії «Ісайяс» дістався узбережжя штату Північна Кароліна і накрив житлові квартали прибережного міста Оушн-Айл-Біч. Про це повідомляє Bloomberg.

Згодом ураган рушив вглиб континенту, проте його сила знову зменшилася до тропічної бурі.

Втім, тропічна буря також становить значну небезпеку для життя та майна мешканців східного узбережжя США. Попередження про тропічну бурю поширені від Північної Кароліни аж до меж найбільш північного штату східного узбережжя США — Мен.

Наразі центр «Ісайяс» перебуває у штаті Вірджинія.

«Ісайяс» вже спричинив руйнування та загибель двох людей в Домініканській Республіці та на території США Пуерто-Рико, де викорчовував дерева, знищував сільгоспугіддя, а також спричинив повені та зсуви. Також цей ураган пройшовся Багамськими островами.

У штатах Південна та Північна Кароліна спричинені «Ісайясом» дощі та штормовий приплив вже призвели до повеней. У Північній Кароліні та Вірджинії залишилися без світла понад 400 тис. будинків. Також затопило вулиці міста Вілмінгтон, розташованого в штаті Делавар.

Президент США Дональд Трамп назвав ураган «Ісайяс» «дуже серйозним».

One of many cars flooded in downtown #WilmingtonNC by storm surge and #HurricaneIsaias@accuweather#ncwxpic.twitter.com/41WuG8PazS