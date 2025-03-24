Україна та США проведуть ще один раунд переговорів після зустрічі американців з росіянами в Саудівській Аравії

https://racurs.ua/ua/n205041-ukrayina-ta-ssha-provedut-sche-odyn-raund-peregovoriv-pislya-zustrichi-amerykanciv-z-rosiyanamy.html

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Україна та США 24 березня проведуть ще один раунд переговорів після зустрічі американців з російськими представниками в Саудівській Аравії.

Про це «Суспільному» повідомило джерело в делегації.

Уранці понеділка у Саудівській Аравії﻿ розпочалася зустріч переговорних команд США та росії. Журналістів попросили покинути територію готелю в Ер-Ріяді, де відбуваються переговори, зустріч буде повністю закритою.

23 березня У Саудівській Аравії завершилися «технічні» переговори між делегаціями України і США.

Про це ввечері в неділю повідомив міністр оборони Рустем Умєров:

Завершили зустріч з американською командою. Розмова була конструктивною та змістовною — обговорили ключові питання, зокрема в енергетичній сфері. Завдання президента України Володимира Зеленського — досягнення достойного і тривалого миру для нашої держави і людей, а отже для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб це стало реальністю.

За повідомленнями російських джерел, у переговорах з українського боку брав участь колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, а нині генеральний інспектор Міноборони генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич.