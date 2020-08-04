Південна Корея потерпає від повеней, фото: Yonhap

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Південна Корея потерпає через найдовші за останні сім років мусонні дощі.

Спричинені опадами повені змусили понад 1 тис. людей залишити свої домівки, повідомляє агентство Yonhap.

Стихія, зокрема зсуви та захоплення автомобілів потоками води, вже забрала життя щонайменше 13 людей. Ще 13 вважаються зниклими безвісти.

Затоплено тисячі гектарів сільгоспугідь, а також частина основних автомагісталей та мостів.

Синоптики очікують, що зливи, ймовірно, триватимуть ще найближчі кілька днів.

Також про можливу повінь попередили державні ЗМІ у Північній Кореї. Зазначається, що в деяких районах КНДР також спостерігаються сильні опади.

За інформацією джерел агентства в уряді Південної Кореї, КНДР, не повідомивши свого південного сусіда, в понеділок, 3 серпня, відкрила шлюзи на прикордонній дамбі. В результаті до загрозливого рівня піднявся рівень води в сьомій за довжиною річці Корейського півострова — Імджіні.

Відповідно до угоди, підписаної між двома Кореями у жовтні 2009 року, КНДР погодилася заздалегідь повідомити Південь про свої плани щодо відкриття шлюзів.

Нагадаємо, тропічний шторм «Сінлаку» нещодавно викинув тисячі мідій на пляж у Таїланді.