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Ракурс
«Помаранчевий» Львів відмовився посилювати карантин. Фото: Prosto News

Посилювати карантин відмовився «помаранчевий» Львів

4 сер 2020, 13:18
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Посилювати карантин відмовляється ще одне українське місто. Львівська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій адаптувала під «львівські реалії» рішення державної комісії з питань ТЕБ ​​і НС щодо введення у Львові «помаранчевої» зони карантину.

Робота більшості закладів і установ міста не зміниться за умови суворого дотримання протиепідеміологічних вимог, використання масок, дезінфікуючих засобів та дотримання дистанції, повідомила прес-служба Львівської міськради.

У місті будуть перевірені ринки, супермаркети, торгово-розважальні центри, заклади громадського харчування та спортзали на предмет дотримання карантинних правил.

Мер Львова Андрій Садовий у Facebook заявив, що додатково адаптувати місто під правила «помаранчевої» зони немає необхідності, тому що Львів у такому режимі живе вже протягом шести місяців.

Мер закликав усіх жителів міста не нехтувати елементарними правилами карантину, носити маски та користуватися антисептиками.


Скріншот поста мера Львова Андрія Садового в Facebook

Як раніше писав «Ракурс», депутати міськради Луцька вважають, що місто безпідставно віднесено до «червоної» зони, і звернулися до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради з проханням скасувати посилення карантинних обмежень в обласному центрі.

Джерело: Ракурс


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