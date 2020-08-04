«Помаранчевий» Львів відмовився посилювати карантин. Фото: Prosto News

https://racurs.ua/ua/n142027-posyluvaty-karantyn-vidmovyvsya-pomaranchevyy-lviv.html

Ракурс

Посилювати карантин відмовляється ще одне українське місто. Львівська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій адаптувала під «львівські реалії» рішення державної комісії з питань ТЕБ ​​і НС щодо введення у Львові «помаранчевої» зони карантину.

Робота більшості закладів і установ міста не зміниться за умови суворого дотримання протиепідеміологічних вимог, використання масок, дезінфікуючих засобів та дотримання дистанції, повідомила прес-служба Львівської міськради.

У місті будуть перевірені ринки, супермаркети, торгово-розважальні центри, заклади громадського харчування та спортзали на предмет дотримання карантинних правил.

Мер Львова Андрій Садовий у Facebook заявив, що додатково адаптувати місто під правила «помаранчевої» зони немає необхідності, тому що Львів у такому режимі живе вже протягом шести місяців.

Мер закликав усіх жителів міста не нехтувати елементарними правилами карантину, носити маски та користуватися антисептиками.

Як раніше писав «Ракурс», депутати міськради Луцька вважають, що місто безпідставно віднесено до «червоної» зони, і звернулися до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради з проханням скасувати посилення карантинних обмежень в обласному центрі.