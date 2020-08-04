Різницю між Єрмаком і Богданом назвали в офісі Зеленського

https://racurs.ua/ua/n142028-riznycu-mij-iermakom-i-bogdanom-nazvaly-v-ofisi-zelenskogo.html

Ракурс

Андрій Єрмак став головою Офісу президента після відставки Андрія Богдана. Різницю між нинішнім головою ОПУ і Богданом озвучив радник Єрмака Михайло Подоляк.

Вони різні. Психологічно різні, фундаментально різні. Єрмак — менеджер при президенті, менеджер для президента. Є організація, в якій є головний і є опціональні менеджери. Ось Єрмак один з таких — ключовий менеджер, — розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода» Подоляк.

За словами радника нинішнього глави офісу Зеленського, Андрій Богдан вважав себе партнером президента.

Богдан реально вважав себе партнером президента. Це якісь свої психологічні особливості. Але, ось він такий типаж: «Це я тут все зробив». Класика, — зазначив Подоляк.

Разом з тим він визнав наявність проблем в комунікації з журналістами у Єрмака.

Йому не вистачає комунікації з журналістами. Я наполягаю, не прошу навіть, щоб він частіше і більш довірливо спілкувався з журналістами. Я пояснюю їм усім, не лише Єрмаку, що якщо ви будете з ними (ЗМІ — ред.) частіше спілкуватися, то за деякий час, «вони почнуть розуміти, що ви хороші хлопці», — резюмував Подоляк.



Раніше «Ракурс» повідомляв, що Богдан після відставки заявив, що не отримував зарплату в Офісі президента, а всі нараховані гроші перераховував на благодійність.

Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Богдана з посади керівника Офісу президента і призначив на Банкову свого радника Андрія Єрмака.