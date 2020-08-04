Разницу между Ермаком и Богданом назвали в офисе Зеленского

https://racurs.ua/n142028-raznicu-mejdu-ermakom-i-bogdanom-nazvali-v-ofise-zelenskogo.html

Ракурс

Андрей Ермак стал главой Офиса президента после отставки Андрея Богдана. Разницу между нынешним главой ОПУ и Андреем Богданом назвал советник Ермака Михаил Подоляк.

Они разные. Психологически разные, фундаментально разные. Ермак — менеджер при президенте, менеджер для президента. Есть организация, в которой есть главный и есть опциональные менеджера. Вот Ермак один из таких — ключевой менеджер, — рассказал в интервью «Радіо Свобода» Подоляк.

По словам советника нынешнего главы офиса Зеленского, Андрей Богдан считал себя партнером президента.

Богдан реально считал себя партнером президента. Это какие-то свои психологические особенности. Но вот он такой типаж: «Это я тут все сделал». Классика, — отметил Подоляк.

Вместе с тем он признал наличие проблем в коммуникации с журналистами у Ермака.

Ему не хватает коммуникации с журналистами. Я настаиваю, не прошу даже, чтобы он чаще и более доверительно общался с журналистами. Я объясняю им всем, не только Ермаку, что если вы будете с ними (СМИ — ред.) чаще общаться, то спустя некоторое время, «они начнут понимать, что вы хорошие ребята», — резюмировал Подоляк.



Ранее «Ракурс» сообщал, что Богдан после отставки заявил, что не получал зарплату в Офисе президента, а все начисленные деньги перечислял на благотворительность.

Владимир Зеленский 11 февраля уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента и назначил на Банковую своего советника Андрея Ермака.