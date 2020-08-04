«Оранжевый» Львов отказался ужесточать карантин. Фото: Prosto News

https://racurs.ua/n142027-ujestochat-karantin-otkazalsya-oranjevyy-lvov.html

Ракурс

Ужесточать карантин отказывается еще один украинский город. Львовская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций адаптировала под «львовские реалии» решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно введения во Львове «оранжевой» зоны карантина.

Работа большинства заведений и учреждений города не изменится при условии строгого соблюдения противоэпидемиологических требований, использования масок, дезинфицирующих средств и соблюдении дистанции, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

В городе будут проверены рынки, супермаркеты, торгово-развлекательные центры, заведения общепита и спортзалы на предмет соблюдения карантинных правил.

Мэр Львова Андрей Садовый в Facebook заявил, что дополнительно адаптировать город под правила «оранжевой» зоны нет необходимости, потому что Львов в таком режиме живет уже на протяжении шести месяцев.

Мэр призвал всех жителей города не пренебрегать элементарными правилами карантина, носить маски и пользоваться антисептиками.

Как ранее писал «Ракурс», депутаты горсовета Луцка считают, что город безосновательно отнесен к «красной» зоне, и обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Раде с просьбой отменить усиление карантинных ограничений в областном центре.