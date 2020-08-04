Южная Корея страдает от наводнений, фото: Yonhap

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Южная Корея страдает от самых длительных за последние семь лет муссонных дождей.

Вызванные осадками наводнения заставили более 1 тыс. человек покинуть свои дома, сообщает агентство Yonhap.

Стихия, в частности оползни и захват автомобилей потоками воды, уже унесла жизни по меньшей мере 13 человек. Еще 13 считаются пропавшими без вести.

Затоплены тысячи гектаров сельхозугодий, а также часть основных автомагисталей и мостов.

Синоптики ожидают, что ливни, вероятно, продолжатся еще ближайшие несколько дней.

Также о возможном наводнении предупредили государственные СМИ в Северной Корее. Отмечается, что в некоторых районах КНДР также наблюдаются сильные осадки.

По информации источников агентства в правительстве Южной Кореи, КНДР, не сообщив своему южному соседу, в понедельник, 3 августа, открыла шлюзы на пограничной дамбе. В результате до угрожающего уровня поднялся уровень воды в седьмой по длине реке Корейского полуострова — Имджине.

В соответствии с соглашением, подписанным между двумя Кореями в октябре 2009 года, КНДР согласилась заранее сообщать Юг о своих планах по открытию шлюзов.

Напомним, тропический шторм «Синлаку» недавно выбросил тысячи мидий на пляж в Таиланде.