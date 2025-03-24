Дональд Трамп, фото: RawPixel

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Президент США Дональд Трамп очікує підписання угоди про розподіл доходів від видобутку корисних копалин в Україні найближчим часом.

Про це він заявив сьогодні, 24 березня, повідомляє агентство Reuters.

Трамп також розповів журналістам, що Сполучені Штати обговорюють з Україною можливість для американських компаній володіти українськими електростанціями.

Зараз ми говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанції. Дехто каже, що електростанція має належати Сполученим Штатам… тому що у нас є досвід, — сказав він.

Делегація США вчора, 23 березня, зустрілася з українськими офіційними особами в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Сьогодні, 24 березня, в американської делегації відбулася зустріч також із представниками рф.

Зазначається, що переговори були зосереджені здебільшого на припиненні вогню в Чорному морі, але Трамп зазначив, що будуть підняті й інші питання, оскільки він наполягає на припиненні трирічної війни росії проти України.

Нагадаємо, раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що Україна та США сьогодні проведуть ще один раунд переговорів після зустрічі американців з російськими представниками в Саудівській Аравії.

Джерело: Reuters