Невдала спроба окупанта збити український дрон потрапила на відео

Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує невдалу спробу російського загарбника збити український FPV-дрон.

Подія сталася на півдні України

На Півдні прикордонники-оператори БпЛА виявили позиції ворога. Один із загарбників вирішив зіграти в «мисливця» й відкрив вогонь по FPV-дрону наших бійців. Та вже за мить сам потрапив під удар. І не лише він, — вказано в описі відео.