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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Невдала спроба окупанта збити український дрон потрапила на відео

24 бер 2025, 19:13
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Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує невдалу спробу російського загарбника збити український FPV-дрон.

Подія сталася на півдні України

На Півдні прикордонники-оператори БпЛА виявили позиції ворога. Один із загарбників вирішив зіграти в «мисливця» й відкрив вогонь по FPV-дрону наших бійців. Та вже за мить сам потрапив під удар. І не лише він, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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