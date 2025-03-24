Неудачная попытка оккупанта сбить украинский дрон попала на видео

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Неудачная попытка оккупанта сбить украинский дрон попала на видеоhttps://racurs.ua/n205053-neudachnaya-popytka-okkupanta-sbit-ukrainskiy-dron-popala-na-video.htmlРакурс
Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує невдалу спробу російського загарбника збити український FPV-дрон.
Подія сталася на півдні України
На Півдні прикордонники-оператори БпЛА виявили позиції ворога. Один із загарбників вирішив зіграти в «мисливця» й відкрив вогонь по FPV-дрону наших бійців. Та вже за мить сам потрапив під удар. І не лише він, — вказано в описі відео.
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