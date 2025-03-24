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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Неудачная попытка оккупанта сбить украинский дрон попала на видео

24 мар 2025, 19:13
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Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує невдалу спробу російського загарбника збити український FPV-дрон.

Подія сталася на півдні України

На Півдні прикордонники-оператори БпЛА виявили позиції ворога. Один із загарбників вирішив зіграти в «мисливця» й відкрив вогонь по FPV-дрону наших бійців. Та вже за мить сам потрапив під удар. І не лише він, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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