Зеленский назначил главу Киевской ОГА

Владимир Зеленский, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n205052-zelenskiy-naznachil-glavu-kievskoy-oga.html

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Володимир Зеленський, президент України, призначив Миколу Калашника головою Київської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ № 176/2025 від 24 березня 2025 року оприлюднено на сайті глави держави.

Призначити Калашника Миколу Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації, — вказано в документі.

До цього Калашник був виконувачем обов’язків голови Київської ОДА.

Попереднього очільника Київської ОДА Руслана Кравченка Зеленський звільнив своїм указом 30 грудня 2024 року.

11 березня Кабмін погодив призначення Калашника головою Київської ОДА.