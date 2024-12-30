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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский уволил руководителей Киевской и Полтавской ОВА

30 дек 2024, 20:51
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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 30 грудня, підписав укази про звільнення голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій — Руслана Кравченка та Філіпа Проніна.


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Відповідні укази № 887/2024 та № 888/2024 сьогодні опубліковані на сайті Офісу президента.

Кого призначать на ці посади, наразі не повідомляється.

Кравченко був призначений очільником Київської обласної державної адміністрації 10 квітня 2023 року, Пронін — 10 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, 28 грудня Кабмін погодив звільнення Кравченка та Проніна з посад голів ОВА.

Источник: Ракурс


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