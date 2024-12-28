Ракурсhttps://racurs.ua/
Правительство поддержало увольнение руководителей двух администраций, фото: «Цензор.нет»
Кабмин согласовал увольнение руководителей двух ОВАhttps://racurs.ua/n202603-kabmin-soglasoval-uvolnenie-rukovoditeley-dvuh-ova.htmlРакурс
Уряд погодив звільнення очільників Київської та Полтавської облдержадміністрацій.
.
Про це сьогодні, 28 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Погоджено звільнення: Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації; Проніна Філіпа Євгеновича з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації, — розповів Мельничук.
Кравченко був призначений очільником Київської обласної державної адміністрації 10 квітня 2023 року, Пронін — 10 жовтня 2023 року.
Загрузка...