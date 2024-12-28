Кабмін погоди звільнення очільників двох ОВА

Уряд підтримав звільнення очільників двох адміністрацій, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n202603-kabmin-pogody-zvilnennya-ochilnykiv-dvoh-ova.html

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Уряд погодив звільнення очільників Київської та Полтавської облдержадміністрацій.

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Про це сьогодні, 28 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Погоджено звільнення: Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації; Проніна Філіпа Євгеновича з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації, — розповів Мельничук.

Кравченко був призначений очільником Київської обласної державної адміністрації 10 квітня 2023 року, Пронін — 10 жовтня 2023 року.