Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Наслідки авіакатастрофи в Актау 25 серпня, фото: «Факти»

путін вибачився перед президентом Азербайджану через авіакатастрофу з літаком Azerbaijan Airlines

28 гру 2024, 15:34
999

Російський диктатор володимир путін провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, в ході якої було «детально обговорено питання щодо аварії пасажирського літака авіакомпанії „Азербайджанські авіалінії“ 25 грудня», котрий летів до Грозного.


.

Про це повідомляє прес-служба кремля.

Зазначається, що розмова відбулася «з ініціативи російської сторони» і в ході неї путін «вибачився у зв’язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі росії».

«У розмові було зазначено, що азербайджанське пасажирське повітряне судно, що слідувало чітко за розкладом, неодноразово намагалося зайти на посадку в аеропорт міста Грозний. У цей час Грозний, Моздок та Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади», — вказано в повідомленні.

Таким чином прямо відповідальність росії за збиття цивільного літака путін не визнав.

Також прес-служба кремля повідомила, що наразі в Грозному перебувають два співробітники Генпрокуратури Азербайджану.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів