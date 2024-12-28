путін вибачився перед президентом Азербайджану через авіакатастрофу з літаком Azerbaijan Airlines

Наслідки авіакатастрофи в Актау 25 серпня, фото: «Факти»

https://racurs.ua/ua/n202602-putin-vybachyvsya-pered-prezydentom-azerbaydjanu-cherez-aviakatastrofu-z-litakom-azerbaijan-airlines.html

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Російський диктатор володимир путін провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, в ході якої було «детально обговорено питання щодо аварії пасажирського літака авіакомпанії „Азербайджанські авіалінії“ 25 грудня», котрий летів до Грозного.

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Про це повідомляє прес-служба кремля.

Зазначається, що розмова відбулася «з ініціативи російської сторони» і в ході неї путін «вибачився у зв’язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі росії».

«У розмові було зазначено, що азербайджанське пасажирське повітряне судно, що слідувало чітко за розкладом, неодноразово намагалося зайти на посадку в аеропорт міста Грозний. У цей час Грозний, Моздок та Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади», — вказано в повідомленні.

Таким чином прямо відповідальність росії за збиття цивільного літака путін не визнав.

Також прес-служба кремля повідомила, що наразі в Грозному перебувають два співробітники Генпрокуратури Азербайджану.