Україна вперше отримала скраплений природний газ із США

https://racurs.ua/ua/n202601-ukrayina-vpershe-otrymala-skraplenyy-pryrodnyy-gaz-zi-ssha.html

Ракурс

Україна вперше отримала скраплений природний газі США. Енергетична компанія ДТЕК прийняла цей газ у терміналі СПГ у Греції.

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Це не просто вантаж — це стратегічний крок. Попри намагання росії зруйнувати нашу енергетичну систему під час війни, ми здобули ще одну перемогу на енергетичному фронті, — прокоментував подію гГолова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він пише, що угода була укладена з американською компанією Venture Global до 2026 року.

Європа отримує близько 40% свого імпорту СПГ із США, але Україна ніколи раніше не закуповувала напряму цей газ. Поставка надійшла за кілька днів до закінчення п’ятирічної угоди по транзиту російського трубопровідного газу через Україну.