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Ракурс
Україна вперше отримала скраплений природний газ із США

Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США

28 гру 2024, 14:54
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Україна вперше отримала скраплений природний газі США. Енергетична компанія ДТЕК прийняла цей газ у терміналі СПГ у Греції.


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Це не просто вантаж — це стратегічний крок. Попри намагання росії зруйнувати нашу енергетичну систему під час війни, ми здобули ще одну перемогу на енергетичному фронті, — прокоментував подію гГолова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він пише, що угода була укладена з американською компанією Venture Global до 2026 року.

Європа отримує близько 40% свого імпорту СПГ із США, але Україна ніколи раніше не закуповувала напряму цей газ. Поставка надійшла за кілька днів до закінчення п’ятирічної угоди по транзиту російського трубопровідного газу через Україну.

Джерело: Ракурс


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