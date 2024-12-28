Зеленський відповів на шантаж Фіцо: путін доручив відкрити другий енергетичний фронт проти України

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влідамір путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини.

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Так президент України Володимир Зеленський заявив у відповідь на погрози словацького лідера припинити експорт електроенергії через свою країну в Україну.

Зеленський вважає, що «тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку» в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі.

Президент нагадав Фіцо, що потреба України в імпорті електрики виникла лише через окупацію росією нашої Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ракетами й «шахедами» значної частини української теплової та гідрогенерації електрики.

Завдяки героїчній роботі наших енергетиків і рятівній співпраці з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та іншими нашими партнерами ми не допустили блекауту в Україні. Тепер Фіцо втягує ще й Словаччину в намагання росії завдати болю українцям.

Зеленський нагадав Роберту Фіцо, що підтримка злочинної російської агресії є абсолютно аморальною. Крім того, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 млн дол. доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику.

Імпорт електрики для порятунку небезплатний, і це значні кошти. По-третє, для всіх у Європі та, зокрема, для народу Словаччини буде вигідніше з усіх поглядів співпрацювати із сусідами та ЄС заради збільшення постачання у Європу енергоресурів, зокрема газу з Америки й від інших партнерів, і тільки це може зменшити ціну на енергію для більшості сімей, — написав Зеленський у Телеграм.

Президент повідомив, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну становить приблизно 19%. Уряд України працює з іншими державами ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики, а Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила.