Весь Покровськ на Донеччині залишився без світла

https://racurs.ua/ua/n202599-ves-pokrovsk-na-donechchyni-zalyshyvsya-bez-svitla.html

Ракурс

Весь Покровськ на Донеччині залишився без світла — причину зникнення електрики з’ясовують енергетики.

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Час відновлення електропостачання невідомий. Наразі у Покровській громаді перебувають 11 тис. жителів, серед них 27 дітей. Раніше в ОВА повідомляли, що від лінії фронту до Покровська залишається близько 3 км.

Фотографи Влада та Костянтин Ліберови опублікували кілька фото з міста і прокоментували ситуацію в Покровську: