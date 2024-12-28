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Весь Покровськ на Донеччині залишився без світла
Весь Покровськ на Донеччині залишився без світлаhttps://racurs.ua/ua/n202599-ves-pokrovsk-na-donechchyni-zalyshyvsya-bez-svitla.htmlРакурс
Весь Покровськ на Донеччині залишився без світла — причину зникнення електрики з’ясовують енергетики.
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Час відновлення електропостачання невідомий. Наразі у Покровській громаді перебувають 11 тис. жителів, серед них 27 дітей. Раніше в ОВА повідомляли, що від лінії фронту до Покровська залишається близько 3 км.
Фотографи Влада та Костянтин Ліберови опублікували кілька фото з міста і прокоментували ситуацію в Покровську:
Місцеві виходять з підвалів, тільки щоб позабивати вибиті вікна фанерою, прибрати сміття та погодувати вуличних тварин. Гул артилерії на тлі не стихає ані секунди, час від часу під ногами здригається земля.
Ми приходимо за адресою однієї з заявок на евакуацію. Довго стукаємо в двері, але ніхто не відповідає. Двері квартири відчинені, тож ми обережно заходимо всередину, кличучи господаря. Нікого немає. А посеред кімнати бачимо картину, що шрамом вкарбовується в серце.
Охайно застелений білою скатертиною стіл, посеред якого — пустий посуд, прикрашений новорічною гірляндою, а позаду — маленька ялинка. В свідомості промайнула думка, яку одразу ж гоню від себе: невже це наше останнє Різдво в Покровську?