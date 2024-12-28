Бійці ССО розшифрували чергову частину щоденника вбитого солдата КНДР

https://racurs.ua/ua/n202598-biyci-sso-rozshyfruvaly-chergovu-chastynu-schodennyka-vbytogo-soldata-kndr.html

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Бйці ССО розшифрували наступну частину щоденника вбитого солдата КНДР. У ній зазначається, що він належав до елітних військових спеціальних сил Північної Кореї.

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Солдат також пише, що вирушив воювати проти України, бо «вчинив невдячні вчинки» проти Кім Чен Ина, тому хоче «повернути довіру» партії.

Рядовий Гьонг Хонг Джонг пише, що був відправлений за тисячі кілометрів допомагати російським військам за якусь провину. І відправлений він за наказом Кім Чен Ина — кровожерливого північнокорейського диктатора.

Ось повний переклад третього запису з щоденника військового Північної Кореї, який чомусь вирішив, що захищає Північну Корею на Курщині.

Я виріс в лоні благодатної партії, навчався досхочу не турбуючись ні про що у цьому світі. Є більше невідомої любові, ніж пізнаної та прийнятої. Я не знав, як реагувати на те щастя, яким мене оточили. Оскільки захист вітчизни є священним обовʼязком громадянина, а найбільшим обовʼязком є оборона вітчизни, в чому і полягає все моє щастя, я одягаю військову форму революції, заради захисту верховного головнокомандуючого. Я був благословенний отриманням можливості здобути підвищення у якості головного сержанта в моїй роті. Однак я зрадив рідну партію, яка мені довіряла, і вчинив невдячні вчинки проти верховного головнокомандувача. Гріхи, які я вчинив, непростимі, але моя батьківщина дала мені шлях до відродження, до нового старту в житті Тепер мені нічого не залишається, як повернути довіру, яку я мав. Я піду на передову лінію в цій операції, і я беззастережно виконуватиму накази верховного головнокомандувача Кім Чен Ина, навіть якщо це коштуватиме мені життя. Я покажу всьому світу непереможну хоробрість і жертовність Червоних Спеціальних Сил (Червоних командирів) Кім Чен Ина. Коли ми виграємо війну і повернемося на батьківщину, я подам петицію до партії. — йдеться в щоденнику рядового Джонга.

У попередній частині убитий писав, що В нотатнику знищеного на Курщині північнокорейського спецпризначенця він розписує як вполювати український безпілотник на живця.

У своєму нотатнику рядовий Гьонг Хонг Джонг, коли ще був живий до зустрічі з операторами ССО, розписав тактику зі збиття БПЛА та схованки від української артилерії.

Як ліквідувати дрон. Під час виявлення дрона потрібно створити трійку (3 людини), водночас той, хто приманює дрон, тримає дистанцію 7 метрів, а ті, хто стріляють, — 10−12 метрів. Якщо той, хто приманює — стоятиме, дрон теж зупинить свій рух. У цей момент той, хто стріляє — ліквідує (дрон). Як уникнути зони обстрілу артилерії У разі потрапляння в зону обстрілу, призначивши пункт наступного збору (групи), потрібно розходитися на малі групи й виходити з зони обстрілу. Інший спосіб: оскільки артилерія не стріляє в одну й ту саму точку, можна сховатися в точці (попереднього) влучання, а потім виходити із зони обстрілу.

ССО України й далі нищать ССО Північної Кореї у Курській області рф.