Украина впервые получила сжиженный природный газ из США

https://racurs.ua/n202601-ukraina-vpervye-poluchila-sjijennyy-prirodnyy-gaz-iz-ssha.html

Ракурс

Україна вперше отримала скраплений природний газ зі США. Енергетична компанія ДТЕК прийняла цей газ у терміналі СПГ у Греції.

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Це не просто вантаж — це стратегічний крок. Попри намагання росії зруйнувати нашу енергетичну систему під час війни, ми здобули ще одну перемогу на енергетичному фронті, — прокоментував подію гГолова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він пише, що угода була укладена з американською компанією Venture Global до 2026 року.

Європа отримує близько 40% свого імпорту СПГ із США, але Україна ніколи раніше не закуповувала напряму цей газ. Поставка надійшла за кілька днів до закінчення п’ятирічної угоди по транзиту російського трубопровідного газу через Україну.

Очікують, що цей вантаж буде першим із низки таких постачань. У червні Financial Times писало, що американські виробники уклали угоду на поставку СПГ до України та Східної Європи. Вона діятиме до 2026 року.