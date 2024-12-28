путин извинился перед президентом Азербайджана из-за авиакатастрофы с самолетом Azerbaijan Airlines

путин извинился перед президентом Азербайджана из-за авиакатастрофы с самолетом Azerbaijan Airlineshttps://racurs.ua/n202602-putin-izvinilsya-pered-prezidentom-azerbaydjana-iz-za-aviakatastrofy-s-samoletom-azerbaijan-airlines.htmlРакурс
Російський диктатор володимир путін провів розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, в ході якої було «детально обговорено питання щодо аварії пасажирського літака авіакомпанії „Азербайджанські авіалінії“ 25 грудня», котрий летів до Грозного.
Про це повідомляє прес-служба кремля.
Зазначається, що розмова відбулася «з ініціативи російської сторони» і в ході неї путін «вибачився у зв’язку з тим, що трагічний інцидент стався в повітряному просторі росії».
«У розмові було зазначено, що азербайджанське пасажирське повітряне судно, що слідувало чітко за розкладом, неодноразово намагалося зайти на посадку в аеропорт міста Грозний. У цей час Грозний, Моздок та Владикавказ атакували українські бойові безпілотні літальні апарати, і російські засоби ППО відбивали ці напади», — вказано в повідомленні.
Таким чином прямо відповідальність росії за збиття цивільного літака путін не визнав.
Також прес-служба кремля повідомила, що наразі в Грозному перебувають два співробітники Генпрокуратури Азербайджану.