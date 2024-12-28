Турция поможет расследовать катастрофу самолета Azerbaijan Airlines, заговорил выживший бортпроводник

https://racurs.ua/n202589-turciya-pomojet-rassledovat-katastrofu-samoleta-azerbaijan-airlines-zagovoril-vyjivshiy.html

Ракурс

Туреччина долучиться до розслідування катастрофи літака Azerbaijan Airlines.

.

Турецькі експерти візьмуть участь у розслідуванні на прохання Державного агентства цивільної авіації Азербайджану. Вони почнуть роботу 28 грудня в Баку.

Тим часом бортпровідник, який вижив після авіатрощі 25 грудня поблизу Актау, розказав деталі катастрофи.

За його словами, після трьох невдалих спроб посадити літак у Грозному під час «дуже густого туману», ззовні долинув удар та «дивний звук». Внаслідок цього чоловік отримав поранення руки, а робота двигуна була порушена.

Історія питання

Російські системи протиповітряної оборони, можливо, збили азербайджанський авіалайнер цього тижня, заявив раніше офіційний представник США в п’ятницю після того, як азербайджанський міністр також припустив, що літак був підбитий зброєю, посилаючись на експертний аналіз і свідчення тих, хто вижив.

П’ятничні оцінки Рашана Набієва та речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі повторюють оцінки зовнішніх авіаційних експертів, які звинуватили в катастрофі російські системи протиповітряної оборони, які відреагували на українську атаку. Ці заяви підсилили тиск на росію, офіційні особи якої заявили, що в регіоні, куди прямував на посадку літак «Азербайджанських авіаліній», відбувалася атака безпілотників. Вони не зверталися до заяв зі звинуваченням протиповітряної оборони.

Кірбі сказав журналістам у п’ятницю, що США «бачили деякі перші ознаки, які, безумовно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони», але відмовився від уточнення, посилаючись на поточне розслідування.

На питання про те, чи мають США розвідувальні дані, які допомогли зробити такий висновок, чи вони просто покладаються на обґрунтовані припущення експертів, засновані на візуальних оцінках аварії, Кірбі охарактеризував коротку відповідь як «так», але сказав, що «залишить це на цьому». «, без надання додаткових подробиць.

Літак летів зі столиці Азербайджану Баку до Грозного, регіональної столиці російської республіки Чечня, у середу, коли він повернув у бік Казахстану та розбився під час спроби приземлитися. Внаслідок аварії загинуло 38 людей, усі 29 тих, хто вижив, отримали поранення.

«Азербайджанські авіалінії» оголосила, що з 28 грудня призупиняє рейси із Баку до низки російських міст. Раніше ЗМІ писали, що азербайджанські пілоти відмовляються летіти до рф після загибелі колег у Казахстані