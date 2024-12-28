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В новый пакет военной помощи США войдут боеприпасы для ПВО, ракеты Stinger и снаряды
В новый пакет военной помощи США войдут боеприпасы для ПВО, ракеты Stinger и снарядыhttps://racurs.ua/n202588-v-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ssha-voydut-boepripasy-dlya-pvo-rakety-stinger-i-snaryady.htmlРакурс
Пакет військової допомоги Україні від США, який раніше анонсував речник Білого дому Джон Кірбі, оголосять в понеділок, 30 грудня. Йдеться про суму 1,25 млрд дол.
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У пакет увійдуть боєприпаси для систем NASAMS та HAWK, ракети Stinger, а також артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм.
Про це 28 грудня повідомляє АР з посиланням на чиновників у США.
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