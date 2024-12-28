У новий пакет військової допомоги США увійдуть боєприпаси для ППО, ракети Stinger та снаряди

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Ракурс

Пакет військової допомоги Україні від США, який раніше анонсував речник Білого дому Джон Кірбі, оголосять в понеділок, 30 грудня. Йдеться про суму 1,25 млрд дол.

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У пакет увійдуть боєприпаси для систем NASAMS та HAWK, ракети Stinger, а також артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм.

Про це 28 грудня повідомляє АР з посиланням на чиновників у США.

Раніше цього місяця високопосадовці оборонного відомства визнали, що Міністерство оборони, можливо, не зможе надіслати всі запаси зброї та обладнання Пентагону на суму 5,6 млрд дол., що залишилися, та схвалені Конгресом для України до того, як новообраний президент Дональд Трамп складе присягу.