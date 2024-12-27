Залишки ракети ATACMS. Фото: NYT

https://racurs.ua/ua/n202583-v-ukrayiny-zalyshylosya-lyshe-kilka-desyatkiv-raket-atacms-nyt.html

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Запас американських ракет ATACMS у ЗСУ нібито закінчується.

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До дозволу США бити по території російської федерації далекобійною зброєю Україна мала на складах «десятки ракет» — ймовірно, близько 50 одиниць. Загалом Сполучені Штати передали українським Силам оборони до 500 «Атакамсів» зі складів Пентагону. Про це повідомило видання New York Times із посиланням на неназваних посадовців США і НАТО.

Зазначається, що західні союзники вважають, що Київ міг би краще вибирати цілі для ураження ракетами ATACMS, запас яких ЗСУ закінчується. Джерела розповіли, що удари цим озброєнням по рф були ефективними, однак вони не змінили траєкторію війни.

Як пише NYT, шансів на передачу Україні нових «Атакамісів» зараз мало, адже постачання таких ракет від США вже призначені для розгортання на Близькому Сході та в Азії, а обраний президент Дональд Трамп теж навряд чи погодиться на поповнення українських запасів.

А військовий аналітик українського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков розповів журналістам, що уповільнення використання цих ракет пов’язане з тим, що спершу Україна завдавала ударів по російських об'єктах, які вже давно хотіла уразити. А тепер українське командування вибирає нові цілі більш обдумано.

Нагадаємо, 17 листопада адміністрація президента США Джо Байдена скасувала обмеження, які забороняли Україні використовувати американське озброєння для ударів по території країни-агресора.

Джерело: New York Times