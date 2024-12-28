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У міській забудові Курахового тривають важкі бої
У міській забудові Курахового тривають важкі боїhttps://racurs.ua/ua/n202587-u-miskiy-zabudovi-kurahovogo-tryvaut-vajki-boyi.htmlРакурс
У міській забудові Курахового тривають важкі бої.
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Про це уранці 28 грудня повідомили в ОСУВ «Хортиця».
Як зазначається, росіяни, переважно без застосування бронетехніки, атакували укра\нські в наші позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Новоєлізаветівки, Даченського, Шевченко, Піщаного, Лисівки, Нововасильовки, Відродження та Новотроїцького.
Наразі тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагалися інфільтруватися в наші бойові порядки. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак", — йдеться у повідомленні.
Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки.
Паблік також оновив карту боїв біля Курахового.
Український військовий кореспондент Богдан Мирошников так написав про ситуацію на фронті:
На півдні курахівського напрямку інтенсивність бойових дій не знизилася після відходу з Ганнівки-Успенівки та південного берега р. Сухі Яли. Наші воїни успішно тримають оборону по річці, утримуючи її північний берег.
Найбільша загроза зараз — це північний фланг напрямку, а саме просування ворога від Старих Тернів та Сонцівки на Шевченко та Петропавлівку.
Ну і звісно ж, ворог постійно намагається просунутися від Старих Тернів на Дачне. Поки без нових успіхів.