В городской застройке Курахового продолжаются тяжелые бои

У міській забудові Курахового тривають важкі бої.

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Про це уранці 28 грудня повідомили в ОСУВ «Хортиця».

Як зазначається, росіяни, переважно без застосування бронетехніки, атакували укра\нські в наші позиції в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Новоєлізаветівки, Даченського, Шевченко, Піщаного, Лисівки, Нововасильовки, Відродження та Новотроїцького.

Наразі тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагалися інфільтруватися в наші бойові порядки. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак", — йдеться у повідомленні.

Ворог окупував Українку, а також просунувся в Даченському, Кураховому, Лисівці, біля Піщаного, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Сонцівки.

Паблік також оновив карту боїв біля Курахового.

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников так написав про ситуацію на фронті:

На півдні курахівського напрямку інтенсивність бойових дій не знизилася після відходу з Ганнівки-Успенівки та південного берега р. Сухі Яли. Наші воїни успішно тримають оборону по річці, утримуючи її північний берег.

Найбільша загроза зараз — це північний фланг напрямку, а саме просування ворога від Старих Тернів та Сонцівки на Шевченко та Петропавлівку.

Ну і звісно ж, ворог постійно намагається просунутися від Старих Тернів на Дачне. Поки без нових успіхів.