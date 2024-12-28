У США есть доказательства, что россияне сбили над Грозным самолет Azerbaijan Airlines

https://racurs.ua/n202586-u-ssha-est-dokazatelstva-chto-rossiyane-sbili-nad-groznym-samolet-azerbaijan-airlines.html

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Сполучені Штати мають дані про те, що катастрофу літака Azerbaijan Airlines могла спричинити російська протиповітряна оборона.

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Про це сказав журналістам радник із комунікацій з питань національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Ми… бачили деякі ранні ознаки, які точно вказують на ймовірність того, що літак був збити російськими системами протиповітряної оборони, — цитує Кірбі прес-служба Білого дому.

Він не став вдаватися в подальші деталі, вказавши на те, що розслідування причин авіакатастрофи триває. За його словами, Адміністрація президента США запропонувала свою допомогу.

Літак Azerbaijan Airlines перед трощею в Казахстані зазнав «зовнішнього втручання. Відповідну заяву оприлюднено на сайті Azerbaijan Airlines.

Там заявили, що перед тим як пасажирський літак впав поблизу Актау в Казахстані, він зазнав «зовнішнього фізичного та технічного втручання. У заяві не уточнено, в чому саме полягало це втручання.

Вранці 25 грудня поблизу казахстанського міста Актау зазнав аварії пасажирський літак Embraer 190, який належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Літак здійснював рейс зі столиці Азербайджану, Баку, до російського міста Грозний. На борту перебували 67 людей, 38 з яких загинули.