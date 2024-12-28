Фицо шантажирует Украину прекращением транспортировки электричества из Европы в случае остановки транзита газа из рф

https://racurs.ua/n202585-fico-shantajiruet-ukrainu-prekrascheniem-transportirovki-elektrichestva-iz-evropy-v-sluchae.html

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Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував українську владу за відмову продовжувати транзит російського газу після 2024 року та пообіцяв розглянути заходи у відповідь.

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Він заявив, що після 1 січня 2025 року, коли транзит російського газу через Україну буде припинений, уряд Словаччини «оцінить ситуацію і можливості заходів у відповідь».

Припинення транзиту російського газу через Україну тільки у 2025−2026 роках обійдеться ЄС у 120 млрд євро. Через зупинку транзиту ціни на газ зростуть, що ще сильніше послабить європейську економіку. Словаччина постраждає від припинення транзиту газу через Україну. У разі переходу Євросоюзу до альтернативних шляхів постачання газу Словаччина опиниться в кінці ланцюжка, а не на його початку, як раніше. Словаччина втратить близько півмільярда євро за транзит, Україна — майже мільярд євро, а росія, ймовірно, втратить лише 2,5 мільярда євро. Ми знову покарали росіян, чи не так? Кого хвилює якась Словаччина, правда, пане Зеленський? Але коли вам потрібно щось, щоб не замерзнути взимку, ви пронизливо кричите, — заявив Фіцо.

У разі необхідності, заявив Фіцо, Братислава припинить постачання електроенергії до України або «домовиться про інший варіант дій».

Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та потенційні взаємні заходи у відповідь проти України. У разі необхідності ми припинимо постачання електроенергії, яка терміново потрібна Україні під час відключень у мережі, — цитує словака Reuters.

Раніше усі українські чиновники включно з президентом Володимиром Зеленським відмовили словакам у транспортуванні російського газу через територію України, яка веде війну за виживання з режимом владіміра путіна.

Транзит був предметом переговорів Фіцо з воєнним злочинцем путіним у Москві під час візиту 22 грудня.

Після зустрічі словацький прем'єр розповів, що путін готовий продовжувати постачання газу на Захід і в Словаччину. Однак, за словами Фіцо, це практично неможливо після 1 січня 2025 року через позицію України.