Зеленський звільнив очільників Київської та Полтавської ОВА

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n202670-zelenskyy-zvilnyv-ochilnykiv-kyyivskoyi-ta-poltavskoyi-ova.html

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Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 30 грудня, підписав укази про звільнення голів Київської та Полтавської обласних військових адміністрацій — Руслана Кравченка та Філіпа Проніна.

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Відповідні укази № 887/2024 та № 888/2024 сьогодні опубліковані на сайті Офісу президента.

Кого призначать на ці посади, наразі не повідомляється.

Кравченко був призначений очільником Київської обласної державної адміністрації 10 квітня 2023 року, Пронін — 10 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, 28 грудня Кабмін погодив звільнення Кравченка та Проніна з посад голів ОВА.