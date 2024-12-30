Рашисти змушують українських дітей допомагати окупантам, фото: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n202669-shkolyariv-molodshyh-klasiv-na-tot-zmusyly-robyty-girlyandy-dlya-okupantiv-cns.html

Ракурс

Дітей молодших класів у низці захоплених шкіл тимчасово окупованої Херсонщини змушували робити «гірлянди» для окупантів, й писати вірші. Водночас батьки мали скидатись на купівлю подарунків бойовикам російської армії.

.

Про це сьогодні, 30 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.