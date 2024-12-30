Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Українські безпілотники знищили «БУК-М1−2» рашистів на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)

30 гру 2024, 19:56
999

Оператори 412 опБпС Nemesis знищили російську самохідну вогневу установку 9А310М1−2 ЗРК «БУК-М1−2» на Запорізькому напрямку.


.

Відповідне відео сьогодні, 30 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

Ще один комплекс ППО противника перетворено на металобрухт. Ще одна «діра» в протиповітряній обороні росіян, що значно послаблює їхню здатність протистояти нашим ударам з повітря, — наголошується в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів