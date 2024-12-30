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Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Украинские беспилотники уничтожили «БУК-М1−2» рашистов на Запорожском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n202668-ukrainskie-bespilotniki-unichtojili-buk-m1-2-rashistov-na-zaporojskom-napravlenii-video.htmlРакурс
Оператори 412 опБпС Nemesis знищили російську самохідну вогневу установку 9А310М1−2 ЗРК «БУК-М1−2» на Запорізькому напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 30 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.
Ще один комплекс ППО противника перетворено на металобрухт. Ще одна «діра» в протиповітряній обороні росіян, що значно послаблює їхню здатність протистояти нашим ударам з повітря, — наголошується в описі відео.
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