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Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Украинские беспилотники уничтожили «БУК-М1−2» рашистов на Запорожском направлении (ВИДЕО)

30 дек 2024, 19:56
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Оператори 412 опБпС Nemesis знищили російську самохідну вогневу установку 9А310М1−2 ЗРК «БУК-М1−2» на Запорізькому напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 30 грудня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

Ще один комплекс ППО противника перетворено на металобрухт. Ще одна «діра» в протиповітряній обороні росіян, що значно послаблює їхню здатність протистояти нашим ударам з повітря, — наголошується в описі відео.

Источник: Ракурс


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