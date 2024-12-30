Пятерых защитников ЧАЭС вернули из плена, фото: KP.ua

https://racurs.ua/n202667-ukraina-vernula-pyateryh-plennyh-zaschitnikov-chaes-esche-70-ostautsya-v-plenu-minokrujeniya.html

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Україна сьогодні, 30 грудня, внаслідок чергового обміну полоненими звільнила, зокрема, п’ятьох представників військової частини № 3041, що охороняли Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення.

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У російському полоні вони перебували понад два роки. Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

На жаль, 70 захисників ЧАЕС досі залишаються в полоні. Ми пам’ятаємо про них і продовжимо боротьбу за кожного, — наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні з російського полону повернули 189 українців. Серед них, зокрема, захисники Маріуполя та Зміїного. Чимало з них перебували в російському полоні понад два з половиною роки.