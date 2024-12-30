Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пятерых защитников ЧАЭС вернули из плена, фото: KP.ua

Украина вернула пятерых пленных защитников ЧАЭС, еще 70 остаются в плену — Минокружения

30 дек 2024, 19:38
999

Україна сьогодні, 30 грудня, внаслідок чергового обміну полоненими звільнила, зокрема, п’ятьох представників військової частини № 3041, що охороняли Чорнобильську АЕС на початку повномасштабного вторгнення.


.

У російському полоні вони перебували понад два роки. Про на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

На жаль, 70 захисників ЧАЕС досі залишаються в полоні. Ми пам’ятаємо про них і продовжимо боротьбу за кожного, — наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні з російського полону повернули 189 українців. Серед них, зокрема, захисники Маріуполя та Зміїного. Чимало з них перебували в російському полоні понад два з половиною роки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров