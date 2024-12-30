Последствия ДТП с автобусом на Закарпатье, фото: ГСЧС

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На Закарпатті сьогодні, 30 грудня, вранці з’їхав з дороги в кювет та перекинувся на дах пасажирський автобус ПАЗ-3205, в салоні якого перебували 25 людей.

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Подія сталася між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району, автобус виконував маршрут «Мукачево — Барбово», повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття.

Зазначається, що внаслідок ДТП постраждали дев’ять осіб. Їх бригадами екстреної медичної допомоги було транспортовано до Мукачівської лікарні ім. Св. Мартина. Водій автобуса не постраждав.