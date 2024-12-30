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Последствия ДТП с автобусом на Закарпатье, фото: ГСЧС

На Закарпатье перевернулся автобус с более чем 20 пассажирами (ФОТО)

30 дек 2024, 18:58
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На Закарпатті сьогодні, 30 грудня, вранці з’їхав з дороги в кювет та перекинувся на дах пасажирський автобус ПАЗ-3205, в салоні якого перебували 25 людей.


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Подія сталася між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району, автобус виконував маршрут «Мукачево — Барбово», повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття.

Зазначається, що внаслідок ДТП постраждали дев’ять осіб. Їх бригадами екстреної медичної допомоги було транспортовано до Мукачівської лікарні ім. Св. Мартина. Водій автобуса не постраждав.

На місці події працювали рятувальники м. Мукачево. Вони оперативно від'єднали клеми акумулятора, аби запобігти можливому загорянню автобуса. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці, — зазначили у відомстві.

Наслідки ДТП з автобусом на Закарпатті, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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