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Наслідки ДТП з автобусом на Закарпатті, фото: ДСНС
На Закарпатті перекинувся автобус із понад 20 пасажирами (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n202666-na-zakarpatti-perekynuvsya-avtobus-iz-ponad-20-pasajyramy-foto.htmlРакурс
На Закарпатті сьогодні, 30 грудня, вранці з’їхав з дороги в кювет та перекинувся на дах пасажирський автобус ПАЗ-3205, в салоні якого перебували 25 людей.
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Подія сталася між селами Залужжя та Макарьово Мукачівського району, автобус виконував маршрут «Мукачево — Барбово», повідомляє прес-служба ДСНС Закарпаття.
Зазначається, що внаслідок ДТП постраждали дев’ять осіб. Їх бригадами екстреної медичної допомоги було транспортовано до Мукачівської лікарні ім. Св. Мартина. Водій автобуса не постраждав.
На місці події працювали рятувальники м. Мукачево. Вони оперативно від'єднали клеми акумулятора, аби запобігти можливому загорянню автобуса. Обставини аварії з’ясовують правоохоронці, — зазначили у відомстві.