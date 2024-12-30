Володимир Зеленський та Ольга Решетилова, фото: Володимир Зеленський

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Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей військових.

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Про це Зеленський сьогодні, 30 грудня, повідомив у своєму Telegram-каналі.

Ольга — відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця. Вже багато зробила для розбудови наших державних інституцій, для підтримки українців, — наголоси він. — Зараз головне завдання — разом із Міністерством оборони України, разом із громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції.

Наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав, і має відбутися реальна модернізація управління людьми в Силах оборони України. Вдячний усім, хто допомагає в цьому, — додав Зеленський.

На сайті Медійної ініціативи за права людини зазначається, що Решетилова має тривалий досвід роботи у журналістиці, зокрема працювала редакторкою відділу регіональної мережі в газеті «День», була спецкореспондентом російського ліберального ЗМІ Grani.Ru в Україні.

У 2014 році вона стала співзасновницею фонду «Повернись живим», в якому відповідала за координацію його роботи з силовими структурами та безпосередньо з силами та засобами антитерористичної операції на сході України. У 2015 році залишила фонд і зосередилася на журналістських і громадських розслідуваннях порушень у секторі безпеки.

У 2019 році призначена Кабміном до складу Комісії з обрання голови НАЗК.